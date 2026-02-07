Tutti i migliori ristoranti delle Olimpiadi | dove mangiare sede per sede
Durante le Olimpiadi, abbiamo visitato i ristoranti di tutte le sedi, da Milano a Cortina. Dai rifugi in montagna ai ristoranti stellati, abbiamo assaggiato di tutto, dai pizzoccheri ai canederli, per scoprire dove mangiare al meglio durante le gare.
Da Milano a Cortina, dai rifugi in montagna agli stellati, dai pizzoccheri ai canederli, siamo stati in ogni sede olimpica per scegliere i nostri ristoranti preferiti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Dove mangiare i piatti della tradizione a Napoli: i migliori ristoranti secondo Taste Atlas 2026
Napoli, riconosciuta come una delle capitali della cucina tradizionale italiana, offre un’ampia selezione di ristoranti in cui assaporare i piatti autentici della sua cucina.
I migliori ristoranti a Milano nelle zone delle Olimpiadi
Le zone olimpiche di Milano sono meno battute dal turismo, ma nascondono alcuni ristoranti che vale la pena visitare.
