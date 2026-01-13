La ricetta della longevità di Silvio Garattini? Mangiare poco e non bere vino
Silvio Garattini, a 97 anni e fondatore dell’Istituto Mario Negri, testimonia come uno stile di vita sobrio possa contribuire alla longevità. La sua ricetta si basa su un’alimentazione moderata e sull’astensione dal vino, principi che ha seguito nel corso degli anni. La sua esperienza offre spunti utili per chi desidera adottare abitudini salutari e durature.
A 97 anni, Silvio Garattini, pilastro della ricerca scientifica italiana e fondatore dell’Istituto Mario Negri, rappresenta la prova vivente che uno stile di vita rigoroso può fare la differenza. La sua non è una dieta magica, ma un metodo basato su una regola aurea: “Mangiare poco e in modo vario”. Secondo lo scienziato, il segreto risiede nel non sovraccaricare mai l’organismo, preferendo alzarsi da tavola con un leggero senso di appetito piuttosto che sazi. Nella visione di Garattini, la prevenzione passa attraverso l’eliminazione di tre elementi comuni sulle nostre tavole, considerati nemici della salute a lungo termine. 🔗 Leggi su Cultweb.it
