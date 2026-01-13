La ricetta della longevità di Silvio Garattini? Mangiare poco e non bere vino

Silvio Garattini, a 97 anni e fondatore dell’Istituto Mario Negri, testimonia come uno stile di vita sobrio possa contribuire alla longevità. La sua ricetta si basa su un’alimentazione moderata e sull’astensione dal vino, principi che ha seguito nel corso degli anni. La sua esperienza offre spunti utili per chi desidera adottare abitudini salutari e durature.

Segreto della longevità, la dieta di Silvio Garattini: «Mangiare poco per vivere a lungo, no a carne rossa e burro» - È la ricetta del professor Silvio Garattini per tutelare la salute a tavola e favorire una maggior longevità. corriereadriatico.it

