Gli orologi in platino sono apprezzati per la loro eleganza e durevolezza. La scelta tra platino, oro o acciaio dipende dalle preferenze personali e dal budget. Nel 2026, i modelli in platino si distinguono per qualità e valore, rappresentando un investimento duraturo. Questa guida aiuta a comprendere le caratteristiche principali di questi orologi, facilitando una decisione consapevole e informata.

Orologi in platino, in oro o in acciaio? La scelta, in realtà, non è così complicata. Quando entrano in gioco gli orologi in platino, il prezzo sale immediatamente e spesso decide al posto tuo. anche se potresti non renderti conto di ciò che stai osservando. Metallo raro e nobile, il platino non è semplice da riconoscere a colpo d’occhio: può ricordare l’acciaio, l’oro bianco o l’oro grigio, pur essendo tutt’altro. Come distinguere, allora, i modelli che lo utilizzano da quelli realizzati in oro grigio, oro bianco o acciaio? GQ presenta i segnatempo in platino più interessanti del momento e svela i dettagli che fanno la differenza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Abbiamo scelto i nostri orologi in platino preferiti per il 2026

