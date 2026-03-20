Gli Oscar della fantascienza hanno assegnato i premi ai film e alle serie più apprezzati degli ultimi dodici mesi. I Premi Saturn hanno scelto i migliori titoli di questo genere, che sono stati visti sia al cinema che in televisione. La cerimonia ha riconosciuto le produzioni che hanno dominato gli schermi di tutto il mondo nel corso dell’anno. La lista dei vincitori è stata resa pubblica di recente.

I Premi Saturn hanno scelto ancora una volta i migliori film e serie di fantascienza che hanno attraversato i nostri schermi grandi e piccoli e, come era prevedibile, non hanno deluso. Questa volta, pubblico ed esperti si sono trovati d'accordo su quali siano le gemme dell'ultimo anno. I premi, assegnati dall' Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films, riconoscono i migliori titoli di ogni categoria e sono il punto di riferimento per eccellenza di questi generi cinematografici. Quest'anno, poi, hanno partecipato alla cerimonia grandi star come Tom Cruise e George Lucas, il che la dice lunga. I maggiori successi di questa edizione?... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Gli Oscar della fantascienza hanno premiato i nostri film e serie preferiti degli ultimi 12 mesi

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