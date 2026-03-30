Nel Fantacampionato, alcuni calciatori hanno accumulato numerosi cartellini gialli e rossi, influenzando negativamente il punteggio. Tra i più penalizzati ci sono giocatori provenienti da diverse squadre, tra cui Troilo, Pongracic e Mancini, che hanno subito numerose sanzioni disciplinari durante la stagione. Questi episodi hanno portato alla perdita di punti nel campionato virtuale, incidendo sulle classifiche di gioco.

Le ammonizioni e le espulsioni possono complicare, e non di poco, la vita dei fantallenatori. Parliamo, infatti, dei due malus più frequenti e temuti da chi gioca al fantacalcio. Ricordiamo che per un cartellino giallo viene sottratto mezzo punto mentre per il rosso diretto (o per somma di ammonizioni) al fantavoto viene sottratto 1 punto. Vediamo allora quali sono stati finora, alla 30? giornata di Serie A, i calciatori che hanno fatto perdere più punti al Fantacampionato Gazzetta a causa delle sanzioni disciplinari. I tre giocatori che finora hanno ricevuto il maggior numero di ammonizioni (9) sono Pongracic, Mancini e Malinovskyi. Alle loro spalle ci sono Obert, Pezzella e Juan Jesus con 8. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I malus al Fantacampionato: i giocatori con più cartellini gialli e rossi

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