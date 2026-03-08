Ladri scatenati in città Raid nei garage dei palazzi Filmati dalle telecamere

Nella notte tra giovedì e venerdì, i ladri hanno preso di mira almeno due zone della città, entrando in diversi garage dei palazzi. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso gli episodi, mostrando garage scassinati e alcuni beni sottratti. Le forze dell'ordine stanno verificando i danni e le singole situazioni. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulle eventuali responsabilità.

Ladri scatenati nei garage, che vengono ritrovati rotti e talvolta anche svuotati di alcuni beni. Nella notte tra giovedì e venerdì i malviventi hanno colpito in almeno due zone della città. Nel quartiere Quinzio hanno preso di mira ’Corte Vittoria‘, complesso condominiale in via Metastasio. "In piena notte un residente ha sentito rumori sospetti, è andato sul balcone e ha visto alcune persone scappare", racconta una donna. Il danno, però, era già stato fatto: "Una trentina di garage sono stati scassinati". I malviventi sono ricorsi a una tecnica classica: aprire un foro laterale accanto alla maniglia del basculante – dal buco possono anche controllare in anticipo, usando una sonda o una torcia elettrica, quali oggetti sono riposti – e poi agire azionando la levetta interna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ladri scatenati in città. Raid nei garage dei palazzi. Filmati dalle telecamere Ladri scatenati. E’ allarme nei quartieriCITTÀ DI CASTELLO Sicurezza: nuovi presidi nei quartieri e potenziamento dell’Illuminazione. I ladri di metalli fanno il colpo nei palazzi pubblici a Torino Regio Parco: portati via i frontalini dei balconi al pianterrenoNella mattinata di ieri, lunedì 2 marzo 2026, i residenti al pianterreno dei palazzi pubblici di via Ghedini 12 a Torino, gestiti da Atc, hanno... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ladri scatenati. Temi più discussi: Ladri scatenati in città. Raid nei garage dei palazzi. Filmati dalle telecamere; Appartamenti, supermercati e negozi: ladri scatenati in città; Ladri scatenati: razzia di rame al cimitero; Ladri scatenati in Val di Cava. Prese di mira automobili e case. Ladri scatenati in città. Raid nei garage dei palazzi. Filmati dalle telecamereNel mirino il Grattacielo dove ha lo studio Salati (Lega): Il Comune si svegli. Portate via bici e vini. Sotto assedio pure il condominio ‘Corte Vittoria’ al Quinzio. . msn.com Salerno, ladri svaligiano casa nella centralissima via Gonzaga mentre la famiglia dormivaStampaLadri scatenati a Salerno e residente sempre più spaventati per questa escalation di criminalità. L’ennesimo colpo si è verificato – come riporta il sito web dell’emittente LiraTv – nella notte ... salernonotizie.it 50news Versilia. . Camaiore: Allarme furti,ladri scatenati sul territorio - facebook.com facebook