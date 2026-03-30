I Giardini Porcinai rinascono | viaggio fotografico nel nuovo volto del parco

I Giardini Porcinai sono stati sottoposti a lavori di ristrutturazione e riqualificazione. Il parco, situato nella provincia di Arezzo, ha recentemente riaperto al pubblico dopo i lavori di restauro. Sono stati realizzati interventi di sistemazione delle aree verdi, di miglioramento dei percorsi e di installazione di nuovi arredi. Un reportage fotografico mostra il nuovo aspetto del parco e le modifiche apportate.

A Policiano s’è fatto festa grossa: pranzo gratis per i “ragazzi” sopra i settanta (e qualcuno voleva entra’ di straforo) Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L . 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - I Giardini Porcinai rinascono: viaggio fotografico nel nuovo volto del parco Articoli correlati Leggi anche: Enzo Pellegrini e l'inno alla bellezza nel nuovo libro fotografico "La seduzione del viaggio" FOTO-VIDEO / Il polmone verde nel cuore di Arezzo restituito alla città. Riaperti i giardini PorcinaiL'inaugurazione questa mattina, domenica 29 marzo, alla presenza del sindaco Ghinelli e dell'assessore Casi. Tutto quello che riguarda Giardini Porcinai Il ritorno dei giardini Porcinai: concluso il cantiere, è il giorno del taglio del nastroPorcinai day. È il gran giorno per gli storici giardini riqualificati. Via la rete arancio del cantiere. Da oggi, domenica 29 marzo, tornano nella disponibilità degli aretini. L'inaugurazione è previs ... corrierediarezzo.it Conclusi i lavori di riqualificazione dei Giardini Porcinai: riapertura ufficiale alla cittadinanzaSi sono conclusi i lavori di riqualificazione dei Giardini Porcinai, che vengono oggi restituiti alla cittadinanza completamente rinnovati, più accessibili, sostenibili e valorizzati dal punto di vist ... msn.com