FOTO-VIDEO Il polmone verde nel cuore di Arezzo restituito alla città Riaperti i giardini Porcinai

Nella mattinata di domenica 29 marzo sono stati riaperti i giardini Porcinai, uno spazio verde nel centro di Arezzo. La cerimonia di inaugurazione ha previsto il taglio del nastro, segnando così la riapertura ufficiale dell’area ai cittadini. I giardini sono situati in viale Michelangelo e rappresentano uno degli spazi verdi storici della città.

L'inaugurazione questa mattina, domenica 29 marzo, alla presenza del sindaco Ghinelli e dell'assessore Casi. Installate 14 panchine, cambiata l'illuminazione con l'integrazione della videosorveglianza. Oltre 1 milione di euro il costo complessivo dell'intervento Uno degli storici spazi verdi nel cuore di Arezzo è stato riaperto alla cittadinanza. Taglio del nastro questa mattina, domenica 29 marzo, per i nuovi giardini di viale Michelangelo. Presenti il sindaco Alessandro Ghinelli e l'assessore Alessandro Casi, con una rappresentanza delle forze dell'ordine e del quartiere di Porta Santo Spirito, che ha la sua sede proprio all'interno della piazzetta al centro dei giardini e dove hanno luogo le principali manifestazioni gialloblu. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - FOTO-VIDEO / Il polmone verde nel cuore di Arezzo restituito alla città. Riaperti i giardini Porcinai Articoli correlati Primavera in città: 5 giardini nascosti da affittare a Milano, per eventi e feste nel verdeChe sia per una serata speciale tra amici, una ricorrenza familiare o un evento di lavoro, queste cinque location con giardino privato regalano la... Riaperti finalmente al pubblico i Porcinai. Aree verdi e panchine: un nuovo salottoI giardini Porcinai sono tornati a nuovo splendore a una settimana dalla primavera.