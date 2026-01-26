Enzo Pellegrini e l' inno alla bellezza nel nuovo libro fotografico La seduzione del viaggio

Il 28 gennaio alle ore 20.30, nel salone Aurora di Palazzo Albicini, sarà presentato

Mercoledì 28 gennaio, alle ore 20.30, nel salone Aurora" di Palazzo Albicini viene presentato il libro fotografico "La seduzione del viaggio" (Apeiron Edizioni) di Enzo Pellegrini, fotografo di fama internazionale. Il volume è un viaggio fotografico che parte dalle luci del Nord e dalle superfici acquee, passando attraverso la Mitteleuropa, e sfiorando nel contempo i segni d'arte fino ad arrivare ai silenzi più intimi. Ai partecipanti, Pellegrini racconterà del suo processo creativo con un inno che celebra la bellezza e lo spirito che risiede in ogni cosa e forma di vita. L'incontro è aperto a tutti fino a esaurimento posti.🔗 Leggi su Forlitoday.it

