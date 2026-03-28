A Bologna, lunedì 30 marzo, si terranno i funerali di Fabio Roversi Monaco, deceduto venerdì all’età di 87 anni. La cerimonia si svolgerà nella giornata di lunedì, permettendo alla città di rendere omaggio alla sua memoria. La notizia della scomparsa è stata comunicata ufficialmente dalla famiglia, che ha deciso di organizzare i funerali nella città natale.

Bologna, 28 marzo 2026 – Tutta Bologna saluterà per l’ultima volta Fabio Roversi Monaco, scomparso venerdì all’età di 87 anni, nella giornata di lunedì 30 marzo. Le esequie dell’illustre giurista e professore emerito di Diritto amministrativo (oltre che ex rettore dell'Università di Bologna che ha guidato per 15 anni, dal 1985 al 2000) si terranno lunedì alle 12 nell'aula magna di Santa Lucia, con apertura porte alle 11. Dalle 12.30 alle 14 sarà possibile rendere omaggio alla salma. Il funerale alle 14.30, nella cattedrale di San Pietro. Fabio Roversi Monaco, un minuto di raccoglimento all'apertura dell'anno accademico Unibo: il video Intanto ieri l’università di Bologna ha ricordato il suo ex rettore con un minuto di raccoglimento durante l’inaugurazione dell’anno accademico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Funerali Fabio Roversi Monaco, quando e dove Bologna lo saluterà per l’ultima volta

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