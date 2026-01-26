Sanua indagini al palo Chiesta l’archiviazione | Ma non ci arrendiamo

Sanua, ucciso 31 anni fa a Corsico, rimane un cold case. Le indagini di Antimafia e Squadra Mobile, avviate dopo l’esposto della famiglia, non hanno portato a risultati conclusivi. La richiesta di archiviazione riflette le difficoltà nel trovare nuovi elementi e nell’identificazione certa dei responsabili, nonostante gli sforzi degli investigatori. La famiglia Sanua non si arrende e continuerà a cercare verità e giustizia.

L’ omicidio di Pietro Sanua resta un cold case. Gli sforzi investigativi di Antimafia e Squadra mobile, innescati da un esposto della famiglia del sindacalista assassinato con una fucilata 31 anni fa a Corsico, si sono scontrati con l’inesorabile passare del tempo, con rivelazioni non sempre riscontrate e comunque non decisive di alcuni collaboratori di giustizia e in definitiva con l’impossibilità di arrivare "alla certa identificazione dei responsabili". La Dda di Milano di Alessandra Dolci ha inoltrato al gip la richiesta di archiviazione delle nuove indagini sull’omicidio del 4 febbraio 1995, che si sono concentrate sul cinquantanovenne Vincenzo ’Cecè’ Ferraro, calabrese sospettato di essere uno dei killer. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Omicidio di Pietro Sanua: Suraci, la pista calabrese e le indagini su Ferraro. Ma rimane un cold caseL’omicidio di Pietro Sanua, avvenuto cinque anni fa, rimane un cold case nonostante le indagini abbiano confermato alcune piste, tra cui quella calabrese e il coinvolgimento di Ferraro.

