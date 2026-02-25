Ci sono ancora le bombe ma non ci arrendiamo | la vita a Kiev a quattro anni dall'invasione della Russia

Il ritorno di droni e missili russi ha colpito Kiev, causando blackout e paura tra i residenti. La causa è la ripresa degli attacchi in occasione del quarto anniversario dell’invasione. Nonostante le minacce, i locali continuano a frequentare bar e ristoranti, ignorando le sirene d’allarme. La popolazione si è abituata a vivere con il costante rischio di violenze, ma non rinuncia alla vita quotidiana. La città resiste, anche in momenti difficili come questi.

Von der Leyen, António Costa e leader da tutta l'Ue sono a Kiev martedì per mostrare il loro sostegno all'Ucraina, nel quarto anniversario dell'invasione della Russia. Zelensky ha chiesto al Parlamento Ue di sbloccare il prestito di riparazione per Kiev, bloccato - facebook.com facebook

A quattro anni dall'invasione dell' #Ucraina da parte della Russia in piazza Maiden, a Kiev, sono in molti a radunarsi per rendere omaggio ai morti e ai feriti. Oggi Ursula von der Leyen è venuta a portare il suo sostegno, ma gli aiuti militari ed economici europe x.com