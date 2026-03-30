I Diavoli incornano Rovigo Il paradiso ora è più vicino

Nel match tra Valorugby Emilia e Rugby Rovigo, la squadra locale ha prevalso con un punteggio di 16 a 11. La gara si è conclusa con le sostituzioni di alcuni giocatori, tra cui Colombo al 77’, Gherardi al 69’ e Portillo al 56’. Tra i titolari, Wagenpfeil è stato capitano, mentre Rimpelli è stato sostituito al 59’.

Valorugby Emilia 16 Rugby Rovigo 11 VALORUGBY EMILIA: Brisighella; Bruno (77’Colombo), Leituala, Schiabel (68’Bianco), Lazzarin; Hugo, Casilio (69’Gherardi); Roura, Wagenpfeil (cap), Sbrocco (56’Portillo); Ruaro, Schinchirimini (65’Nasove); Rimpelli (59’Rossi), Cruz, Brugnara (50’Diaz). All. Violi RUGBY ROVIGO: Cantini; Lertora, Diederich Ferrario (cap), Uncini, Belloni (59’Sante); Thomson, Oliver (70’Krsul); Casado Sandri (61’Cosi), Sironi, Ribbens; Fourcade (57’Meggiato), Ciampolini (48’Steolo); Pomaro (53’Swanepoel), Giulian (30’-’36 Frangini-77’Frangini), Leccioli (53’Sanavia). All.Giazzon Arbitro: Munarini (Parma). Marcatori: p.t. 7’ m. Schiabel tr. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I Diavoli incornano Rovigo. Il paradiso ora è più vicino Articoli correlati Valorugby: 16-11 a Rovigo, i Diavoli sfidano la vettaLo stadio Mirabello di Reggio Emilia ha ospitato uno scontro che ha ridisegnato le gerarchie del campionato, con il Valorugby Emilia che ha superato... Una donna e un bimbo di un anno trovati morti in un laghetto artificiale: la tragedia vicino a RovigoUna donna e un bimbo di circa un anno sono stati trovati morti in un laghetto artificiale: i cadaveri sono stati già recuperati dai Vigili del Fuoco.