vignola finiti i lavori di adeguamento sismico alle moro e alle muratori

A Vignola, i lavori di adeguamento sismico alle scuole Moro e Muratori sono stati completati. Mercoledì mattina, in via Cimarosa, si svolgerà una cerimonia di inaugurazione aperta a alunni, docenti e famiglie, con la partecipazione degli amministratori e di alcune figure molto care ai bambini, per celebrare il rinnovato spazio scolastico.

Ad attendere alunni, docenti e famiglie, mercoledì mattina, in via Cimarosa, ci saranno gli amministratori e alcuni personaggi molto amati dai bambini per una festa speciale. Dopo due anni, infatti, sono finiti i lavori di riqualificazione e adeguamento sismico sia delle scuole Moro che delle.

