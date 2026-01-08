L’Istituto Superiore di Sanità propone dieci gesti quotidiani per trasformare il nuovo anno in un anno più equilibrato tra scelte consapevoli prevenzione e piccoli riti che migliorano la qualità della vita
L’Istituto Superiore di Sanità propone dieci semplici gesti quotidiani per rendere il nuovo anno più equilibrato. Attraverso scelte consapevoli, pratiche di prevenzione e piccoli riti, è possibile migliorare la qualità della vita. L’inizio dell’anno è un’occasione per riflettere e adottare abitudini che contribuiscano al benessere, senza grandi rivoluzioni, ma con attenzione ai dettagli che fanno la differenza.
L ’inizio d’anno rappresenta sempre un momento in cui tutto sembra ancora possibile. È il periodo in cui si immagina una versione migliore della propria vita, magari senza grandi rivoluzioni, ma con piccoli aggiustamenti. Del resto, il cambiamento non nasce solo da scelte drastiche, ma prende forma anche e soprattutto nei gesti quotidiani, quelli ripetuti con costanza. È in questo spirito che l’Iss, l’stituto Superiore di Sanità, ha raccolto dieci suggerimenti per trasformare il 2026 in un anno di benessere più equilibrato, consapevole e, soprattutto, più sano. Senza sonno non c’è salute: 1 italiano su 4 soffre di insonnia X Vademecum Iss, 10 gesti per stare meglio: il pasto è un rituale da recuperare. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Anno nuovo, dieci nuove abitudini: tutti i piccoli gesti che possono cambiarci la vita (e riguardano anche gli animali)
Leggi anche: L'alba più magica dell'anno. Migliaia di persone a Stonehenge per celebrare il solstizio d'inverno tra riti druidi e antiche leggende
Cosa fare e cosa evitare nel 2026 per stare in salute: i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità x.com
Cosa fare e cosa evitare nel 2026 per stare in salute: i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.