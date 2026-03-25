A Roma, l’Inpgi celebra il suo centenario con una mostra presso la sede di via Nizza 35. L’esposizione si concentra sulla storia del giornalismo

L'Inpgi (L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) festeggia il suo centenario trasformando la propria sede di via Nizza 35, a Roma, in un percorso espositivo dedicato alla libertà di stampa. La mostra, inaugurata dal Presidente Roberto Ginex e patrocinata dal Ministero della Cultura, celebra un secolo di evoluzione della professione: dai pochi pionieri del 1926 alle decine di migliaia di giornalisti di oggi, tra nuove sfide contrattuali e il persistente impegno civile. L'esposizione rende omaggio soprattutto ai "caduti della verità", esponendo cimeli storici come la telecamera di Miran Hrovatin e ricordando cronisti che hanno sfidato le mafie, da Cosimo Cristina a Peppino Impastato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cento anni di Inpgi, una mostra a Roma celebra il giornalismo "sul campo"

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