I Carabinieri – Una farsa sulla guerra al Teatro di Messina | Joppolo tra ironia e disincanto

Al Teatro di Messina è andato in scena lo spettacolo “I Carabinieri – Una farsa sulla guerra”, tratto dal testo del 1575. La rappresentazione, diretta da Roberto Zorn Bonaventura e prodotta dal teatro locale, affronta il tema della guerra attraverso un approccio ironico e disilluso. Lo spettacolo mette in evidenza come la guerra venga rappresentata come una promessa, un contratto o una illusione amministrata.

La guerra come promessa, come contratto, come illusione amministrata. È questo il nucleo di “I Carabinieri – Una farsa sulla guerra”, spettacolo tratto dal testo di I Carabinieri del 1575, in scena al Teatro di Messina con la regia di Roberto Zorn Bonaventura e la produzione del Teatro di Messina – Centro di Produzione Teatrale. Il testo di Joppolo ribalta la percezione tradizionale del conflitto: la guerra non è rappresentata come caos o violenza immediata, ma come un sistema ordinato, costruito attraverso linguaggi rassicuranti e promesse di vantaggi futuri. I carabinieri, figure centrali dell’opera, entrano nelle case senza imposizione, ma con un racconto seducente: la guerra viene proposta come opportunità, occasione di riscatto e investimento, fino alla formalizzazione di un vero e proprio contratto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - “I Carabinieri – Una farsa sulla guerra” al Teatro di Messina: Joppolo tra ironia e disincanto Articoli correlati Alessandro Fullin a teatro punta sull'ironia e il disincanto con "Tre sedie ovvero la scenografia"Domenica 8 febbraio, alle ore 17, il palco del Teatro Elisabetta Turroni accoglie un nuovo appuntamento della rassegna Prova d’Attore 25-26 con... Weekend al Teatro Kopó, tra l’ironia di “Cronache di una zitella” e il bis di Mary PoppinsIl Teatro Kopó di Brindisi si prepara a un fine settimana di grandi emozioni e sold-out.