Weekend al Teatro Kopó tra l’ironia di Cronache di una zitella e il bis di Mary Poppins

Il Teatro Kopó di Brindisi si prepara a un fine settimana di grandi emozioni e sold-out. Il 14 e 15 marzo, il palco brindisino ospiterà una doppia programmazione che spazia dalla profonda ironia del teatro d'autore alla magia senza tempo dei classici per famiglie. Il piatto forte della stagione di prosa vede protagonista Maria Elisa Barontini, autrice e interprete di "Cronache di una zitella". Lo spettacolo arriva a Brindisi forte del prestigioso riconoscimento come testo primo classificato alla V edizione del premio "Teatro in cerca d'autore" (sezione monologhi). L'opera è un viaggio eroicomico nella coscienza di Elvira, una "giovanissima" appassionata di letteratura che si trova a gestire con tagliente sarcasmo il suo status di single. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

