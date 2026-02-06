Alessandro Fullin a teatro punta sull' ironia e il disincanto con Tre sedie ovvero la scenografia
Domenica 8 febbraio, alle 17, il teatro Elisabetta Turroni ospita Alessandro Fullin con “Tre sedie ovvero la scenografia”. Lo spettacolo, inserito nella rassegna Prova d’Attore 25-26, vede Fullin sul palco insieme ad Alessandra Ierse e Ussi Alzati. Un’occasione per vedere l’attore puntare sull’ironia e il disincanto, portando in scena un testo che mescola comicità e riflessione.
Domenica 8 febbraio, alle ore 17, il palco del Teatro Elisabetta Turroni accoglie un nuovo appuntamento della rassegna Prova d’Attore 25-26 con Alessandro Fullin protagonista di “Tre sedie ovvero la scenografia”, spettacolo interpretato insieme ad Alessandra Ierse e Ussi Alzati.Gli anni passano.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondimenti su Alessandro Fullin
Memoria, disincanto e comicità: a Sogliano lo spettacolo di Alessandro Fullin "Tre sedie ovvero la scenografia”
Venerdì 9 gennaio, alle 21, il Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano ospita lo spettacolo
Si alza il sipario sulla stagione teatrale del Teatro Pazzini con "Tre sedie - ovvero la scenografia"
Ultime notizie su Alessandro Fullin
Argomenti discussi: Al De Micheli arriva lo spettacolo di Alessandro Fullin.
Bologna Tre sedie | Ovvero la scenografiaSpettacolo teatrale di Alessandro Fullin con Alessandra Ierse e Ussi Alzati in scena al Teatro Dehon di Bologna. itinerarinellarte.it
Alessandro Fullin porta in scena ’Tre sedie’Tre sedie, ovvero la scenografia, è lo spettacolo che venerdì alle 21, Alessandro Fullin, Alessandra Ierse e Ussi Alzati portano al teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone. La trama ... ilrestodelcarlino.it
31 gennaio. Un Burattino meraviglioso con Tatiana Vedovato e Igor Veljcovic ieri sera ha fatto riflettere non solo i genitori ma tutti noi. Il sipario di EVOLUZIONI torna ad alzarsi al Teatro Peroni Sabato 14 febbraio di e con Alessandro Fullin e TRE SEDIE, ovver facebook
#Copparo #Spettacolo "Alessandro Fullin" (21:00) #FREETIME x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.