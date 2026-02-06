Alessandro Fullin a teatro punta sull' ironia e il disincanto con Tre sedie ovvero la scenografia

Domenica 8 febbraio, alle 17, il teatro Elisabetta Turroni ospita Alessandro Fullin con “Tre sedie ovvero la scenografia”. Lo spettacolo, inserito nella rassegna Prova d’Attore 25-26, vede Fullin sul palco insieme ad Alessandra Ierse e Ussi Alzati. Un’occasione per vedere l’attore puntare sull’ironia e il disincanto, portando in scena un testo che mescola comicità e riflessione.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.