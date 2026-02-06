Alessandro Fullin a teatro punta sull' ironia e il disincanto con Tre sedie ovvero la scenografia

Domenica 8 febbraio, alle 17, il teatro Elisabetta Turroni ospita Alessandro Fullin con “Tre sedie ovvero la scenografia”. Lo spettacolo, inserito nella rassegna Prova d’Attore 25-26, vede Fullin sul palco insieme ad Alessandra Ierse e Ussi Alzati. Un’occasione per vedere l’attore puntare sull’ironia e il disincanto, portando in scena un testo che mescola comicità e riflessione.

Domenica 8 febbraio, alle ore 17, il palco del Teatro Elisabetta Turroni accoglie un nuovo appuntamento della rassegna Prova d'Attore 25-26 con Alessandro Fullin protagonista di "Tre sedie ovvero la scenografia", spettacolo interpretato insieme ad Alessandra Ierse e Ussi Alzati.

Memoria, disincanto e comicità: a Sogliano lo spettacolo di Alessandro Fullin "Tre sedie ovvero la scenografia”

Venerdì 9 gennaio, alle 21, il Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano ospita lo spettacolo

Si alza il sipario sulla stagione teatrale del Teatro Pazzini con "Tre sedie - ovvero la scenografia"

alessandro fullin a teatroBologna Tre sedie | Ovvero la scenografiaSpettacolo teatrale di Alessandro Fullin con Alessandra Ierse e Ussi Alzati in scena al Teatro Dehon di Bologna. itinerarinellarte.it

Alessandro Fullin porta in scena ’Tre sedie’Tre sedie, ovvero la scenografia, è lo spettacolo che venerdì alle 21, Alessandro Fullin, Alessandra Ierse e Ussi Alzati portano al teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone. La trama ... ilrestodelcarlino.it

