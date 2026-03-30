I bianconeri contestano l’arbitraggio

Durante la partita tra Giulianova e Atletico Ascoli, i giocatori del team di casa hanno sollevato proteste riguardo alle decisioni arbitrali. La gara si è conclusa con la vittoria del Giulianova per 1-0, risultato deciso da un gol segnato nel primo tempo. La formazione di casa ha schierato undici titolari con alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo.

Giulianova 1 Atletico Ascoli 0 (3-5-2): Vandelli; Menna, Pertosa (25’pt Callegari), Vuillermoz; Vesprini (17’st Panzera), Scarsella, Esposito, Misuraca (31’st Perseu), Guerriero; Martiniello (17’ st Chiarella), Odianose. A disp.: Negro, Bolondi, Agostini, Carbonelli, Masawoud. All.: Rosario Pergolizzi ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, Nonni, Feltrin; Bucco, Coppola (21’st Muro), Vechiarello (40’ st Camilloni), Forgione (33’st Di Dio), Antoniazzi (21’ st Carboni); Maio, Minicucci (30’st Sbrissa). A disp.: Viganò, Moscarini, D’Alessandro, Garufi. All.: Simone Seccardini Arbitro: Aurisano di Campobasso Rete: 33’st Guerriero Note. Spettatori 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I bianconeri contestano l’arbitraggio Articoli correlati Viale, gli ingegneri contestano i compensiManifestazione di interesse per il restyling del viale della Vittoria scatta la contestazione del consiglio nazionale degli ingegneri, ma per il... Materne, i genitori contestano gli aumentiOltre cento persone tra mamme, papà, nonni e dipendenti della Fondazione Scuole Materne hanno chiesto risposte a un sistema che, all’improvviso, ha...