materne i genitori contestano gli aumenti

Oltre cento genitori, nonni e dipendenti delle materne della Fondazione Scuole Materne si sono riuniti ieri davanti alla sede per protestare contro gli aumenti delle rette. Si sono lamentati di un cambiamento improvviso delle regole e chiedono spiegazioni. La situazione ha generato tensione tra le famiglie, che ora chiedono un confronto diretto con i responsabili.

Oltre cento persone tra mamme, papà, nonni e dipendenti della Fondazione Scuole Materne hanno chiesto risposte a un sistema che, all’improvviso, ha cambiato le regole del gioco. "Non stiamo parlando di numeri, stiamo parlando dei nostri figli". È questa la frase più forte salita dalla platea ad aprire e chiudere idealmente la serata di confronto che ieri ha riempito la sala consiliare di Gallarate. I genitori contestano un aumento delle rette fino al 40% comunicato a percorso educativo già avviato; sezioni Primavera sospese dopo essere state presentate negli open day; dialogo mai realmente avviato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Gallarate le opposizioni del Comune si sono messe in moto per cercare di arginare una crisi che si fa sentire nel settore delle materne.

Questa mattina, alcuni ingegneri hanno manifestato contro i compensi previsti per il restyling del viale della Vittoria.

