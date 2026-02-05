Materne i genitori contestano gli aumenti
Oltre cento genitori, nonni e dipendenti delle materne della Fondazione Scuole Materne si sono riuniti ieri davanti alla sede per protestare contro gli aumenti delle rette. Si sono lamentati di un cambiamento improvviso delle regole e chiedono spiegazioni. La situazione ha generato tensione tra le famiglie, che ora chiedono un confronto diretto con i responsabili.
Oltre cento persone tra mamme, papà, nonni e dipendenti della Fondazione Scuole Materne hanno chiesto risposte a un sistema che, all’improvviso, ha cambiato le regole del gioco. "Non stiamo parlando di numeri, stiamo parlando dei nostri figli". È questa la frase più forte salita dalla platea ad aprire e chiudere idealmente la serata di confronto che ieri ha riempito la sala consiliare di Gallarate. I genitori contestano un aumento delle rette fino al 40% comunicato a percorso educativo già avviato; sezioni Primavera sospese dopo essere state presentate negli open day; dialogo mai realmente avviato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
