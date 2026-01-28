Viale gli ingegneri contestano i compensi

Questa mattina, alcuni ingegneri hanno manifestato contro i compensi previsti per il restyling del viale della Vittoria. La protesta si è svolta davanti agli uffici pubblici, mentre il Comune ha deciso di proseguire con la gara d’appalto senza fermarsi. La questione resta aperta, tra richieste di chiarimenti e rifiuti di accordi.

Manifestazione di interesse per il restyling del viale della Vittoria scatta la contestazione del consiglio nazionale degli ingegneri, ma per il Comune la gara va comunque avanti. "Il Comune di Jesi – attaccano da JesiAmo - ha predisposto una manifestazione di interesse per gli incarichi professionali (progettazione) per la riqualificazione del viale della vittoria: ebbene, il consiglio nazionale degli ingegneri l’ha bocciata per incongruenze e per errori nella predisposizione di importi a gara, di voci e di criteri di calcolo dei compensi previsti e ha chiesto al Comune di sospendere la procedura e di modificare l’avviso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viale, gli ingegneri contestano i compensi Approfondimenti su Viale Vittoria "Alla scuola Ferrari gli ingegneri del futuro" "Andate a lavorare", "Veniamo a Coverciano": chi sono gli Ultras Italia che contestano la Nazionale Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Viale Vittoria Argomenti discussi: Viale, gli ingegneri contestano i compensi. HOUSTON ABBIAMO UN PROBLEMA! Il Comune di Jesi ha predisposto una manifestazione di interesse per gli incarichi professionali ( progettazione) per la riqualificazione del VIALE della VITTORIA : ebbene , il CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI - facebook.com facebook

