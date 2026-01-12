Tour dei Beati Paoli tra i vicoli di Palermo alla scoperta dei luoghi della setta e delle antiche catacombe

Scopri il tour dei Beati Paoli a Palermo, un percorso tra vicoli e sotterranei del centro storico. Esplorerai i luoghi legati alla leggenda della setta segreta e visiterai le antiche catacombe, immergendoti nella storia e nei misteri di questa figura affascinante. Un itinerario che permette di conoscere meglio le radici storiche e culturali della città attraverso un percorso autentico e rispettoso delle sue tradizioni.

Il centro storico di Palermo, specialmente con i suoi sotterranei, è intrinsecamente legato alla leggenda dei Beati Paoli, la famigerata setta segreta di incappucciati descritta dalla penna di Luigi Natoli.Il tour consiste in un viaggio, passi del romanzo alla mano, in compagnia di alcuni dei più.

