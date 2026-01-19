Bologna cosa fare dal 19 al 25 gennaio I 10 appuntamenti da non perdere

Ecco alcune proposte di eventi a Bologna dal 19 al 25 gennaio, ideali per scoprire iniziative culturali, spettacoli e momenti di confronto in città. La settimana si apre con un incontro di riflessione in Salaborsa e si conclude con concerti e spettacoli nel fine settimana, offrendo un’ampia scelta di appuntamenti per residenti e visitatori.

Anche questa settimana in città passano riflessioni civili, grandi concerti, serate teatrali e fermenti artistici: si parte lunedì 19 con un momento di riflessione e dialogo in Salaborsa, per finire nel weekend con tanta musica. Tutti gli eventi in programma questa settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, cosa fare dal 19 al 25 gennaio. I 10 appuntamenti da non perdere 10 appuntamenti da non perdere a Bologna dal 29 dicembre al 4 gennaio

Ecco una selezione di dieci eventi a Bologna dal 29 dicembre al 4 gennaio, tra concerti, spettacoli teatrali, feste e il tradizionale Vecchione. Un’occasione per vivere la città in questa stagione di passaggio, tra cultura e tradizione, prima di salutare l’anno vecchio e accogliere il nuovo. Una guida utile per chi desidera scoprire le proposte più interessanti durante questa settimana di festività. Bologna, cosa fare dal 5 al 12 gennaio. I 10 appuntamenti imperdibili

Ecco un’introduzione adatta alle tue esigenze: Dal 5 al 12 gennaio, Bologna offre una serie di eventi e appuntamenti che arricchiscono il panorama culturale della città. In questa settimana, tra musica, filosofia, cinema e spiritualità, si alternano occasioni di approfondimento e intrattenimento, pensate per coinvolgere diversi interessi e sensibilità. Un periodo ideale per scoprire le molteplici sfaccettature di Bologna, vivendo momenti di interesse e riflessione nel cuore della città. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Bologna, cosa fare dal 19 al 25 gennaio. I 10 appuntamenti da non perdere - Anche questa settimana in città passano riflessioni civili, grandi concerti, serate teatrali e fermenti artistici: si parte lunedì 19 con un momento di riflessione e dialogo in Salaborsa, per finire n ... ilrestodelcarlino.it

