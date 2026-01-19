Donald Trump ha scritto al primo ministro norvegese Jonas Gahr Stoere, ammettendo che le sue richieste riguardanti la Groenlandia sono in parte motivate dal mancato conferimento del Premio Nobel per la pace l’anno precedente. La lettera rivela un collegamento tra le sue aspirazioni geopolitiche e una percepita delusione personale, offrendo uno sguardo sui motivi dietro le sue posizioni sulla regione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto una lettera al primo ministro norvegese Jonas Gahr Stoere in cui ammette apertamente che le sue rivendicazioni sulla Groenlandia sono legate al fatto di non aver ricevuto il Premio Nobel per la pace lo scorso anno. Premio andato a Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana che, consegnandolo al Capo della Casa Bianca, in segno di ringraziamento per la cattura di Maduro, ha scatenato una crisi con il comitato del Nobel. Secondo cui un premio vinto non può in alcun caso essere ceduto. Nella comunicazione, riportata da Bloomberg e Reuters, Trump ha espresso il suo risentimento: considerando che la Norvegia ha deciso di non assegnargli il Nobel nonostante abbia “fermato 8 guerre e oltre”, non si sente più obbligato a pensare esclusivamente alla pace. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il Nobel per la pace non arriva, la lettera sì, Trump scrive al premier norvegese: la Groenlandia è il suo “premio”

La lettera di Trump al premier norvegese: “Senza il Nobel non mi sento obbligato a pensare alla pace”

Recentemente, è circolata una lettera attribuita a Donald Trump indirizzata al premier norvegese, in cui il ex presidente afferma di non sentirsi più obbligato a promuovere la pace, poiché non ha ricevuto il premio Nobel per la Pace. In questa comunicazione, Trump esprime interesse per la Groenlandia, sottolineando come, senza il riconoscimento internazionale, la priorità sia rivolta agli interessi degli Stati Uniti.

Trump scrive al premier norvegese: “Non mi avete dato il Nobel, ora non dovrò più pensare alla pace”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scritto al premier norvegese Jonas Gahr Støre, commentando la mancata assegnazione del Nobel per la pace. Nella lettera, Trump afferma che, senza il riconoscimento, non si sentirà più impegnato a promuovere la pace. La comunicazione ha suscitato attenzione per il tono diretto e le implicazioni politiche, evidenziando come il Nobel possa influenzare le strategie diplomatiche.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La lettera di Trump al premier norvegese: «Senza Nobel non mi sento obbligato a pensare alla pace» - Il presidente statunitense ribadisce le sue mire sull'isola artica e mette persino in dubbio la sovranità danese ... corriere.it