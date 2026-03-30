hop coniglietto pasquale per il cinema con merenda

Il 4 aprile, vigilia di Pasqua, alle ore 17.00 si terrà un evento presso BimBumBam a Terlizzi, in Piazza Pio XII, 13. Durante l'iniziativa intitolata

Il 4 Aprile è la vigilia di Pasqua ed alle ore 17.00 a BimBumBam Piazza Pio XII, 13 - Terlizzi -per CINEMA CON MERENDA trasmettiamo un film in cui gli attorio interagiscono con i disegni animati e che parla di PasquaHOP CONIGLIETTO PASQUALE (2011)x info e prenotazioni (entro le ore 16 di Sabato 4)3403495018 - 3406190019L'immagine della slitta tirata in cielo da pulcini che porta il coniglietto pasquale in giro per il mondo a consegnare le uova di cioccolata e gli altri dolci spiega tutto. Non solo rimanda il personaggio alla figura e alla mitologia di Babbo Natale ma rimanda tutto il film a quel genere tipicamente americano e natalizio che si occupa di raccontare i retroscena del lavoro di Santa Claus. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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