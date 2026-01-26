Persepolis per cinema con merenda

Il 31 gennaio alle ore 17, BimBumBam organizza una proiezione di Persepolis, accompagnata da una merenda. L’evento offre ai bambini l’opportunità di conoscere storie di vita e di tolleranza attraverso un film d’animazione. Ricordando la giornata della memoria, questa iniziativa mira a sensibilizzare i più giovani su temi di rispetto e comprensione del mondo contemporaneo. Un’occasione educativa e coinvolgente per tutta la famiglia.

A BimBumBam ricordiamo ogni anno la giornata della memoria, ma lo facciamo dando ai piccoli amici uno sguardo sul mondo di oggi attraverso Film d'animazione quest'anno il 31 GENNAIO alle ore 17.00 proiettiamo, su grande schermo, il bellissimo film che ci parla dell'infanzia e non solo in Iran: PERSEPOLIS (2007)INFO e prenotazioni (entro le ore 16.00 di Sabato 31 Gennaio) ai numeri 3403495018 - 3406190019Teheran. La piccola Marjane, a 9 anni ha già sviluppato un carattere ribelle e anticonformista che le fa rifiutare le rigide regole della società iraniana. Preoccupati per l'incolumità della figlia, i genitori di Marjane, quando lei compie 14 anni, decidono di mandarla a studiare in Austria.🔗 Leggi su Baritoday.it

