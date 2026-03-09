' Shaun vita da pecora' per il cinema con merenda a Terlizzi

Sabato 14 marzo alle 18 si terrà a Terlizzi un evento dedicato ai bambini, con un cinema speciale accompagnato da una merenda. La proiezione del film “Shaun vita da pecora” si svolgerà in piazza Pio XII, 13, organizzata da BimBumBamPiazza. Per partecipare è possibile chiamare ai numeri 3403495018 o 3406190019, con info e prenotazioni disponibili.

SABATO 14 MARZO alle ore 18.00 per un nuovo sabato in compagnia con BimBumBamPiazza Pio XII, 13 - Terlizzi - info e prenotazioni 3403495018 - 3406190019CINEMA CON MERENDA ed il divertentissimo filmSHAUN. VITA DA PECORALa vita alla fattoria Mossy Bottom è diventata piuttosto noiosa, ma quando Shaun decide di prendersi il giorno libero e divertirsi alla grande, la situazione degenera e diventa un po' più movimentata di quanto si aspettasse! Quando un disastro con il contadino, una roulotte e una collina molto ripida li conduce nella Grande Città, tocca a Shaun e il gregge risolvere il problema che hanno creato per tornare tutti sani e salvi nella verde prateria di casa.

