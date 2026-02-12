Nazioni League sorteggi dei gironi | Italia in un gruppo difficile! e orari delle partite

La nazionale italiana si prepara a affrontare una fase complicata della Nations League. I sorteggi dei gironi, avvenuti a Bruxelles, hanno messo gli azzurri in un gruppo difficile, con avversari tosti. Le partite sono state programmate e si giocheranno nelle prossime settimane, con orari definiti per ogni match. La squadra di Mancini dovrà subito mettersi in gioco per cercare di ottenere risultati importanti.

La Nations League assegna alle nazioni un calendario di gare ufficiali all'interno di quattro leghe. La composizione dei gruppi, decisa a Bruxelles, definisce subito le sfide tra paesi e indica potenziali incroci tra le squadre per la prima fase del torneo.

