Hockey A1 l' Azzurra schiantata dal Follonica in trasferta

Nella partita di hockey su pista, la squadra di casa ha vinto con un punteggio netto contro l'Azzurra Novara, che ha subito la sua quarta sconfitta consecutiva. La trasferta in Toscana si è conclusa con una netta vittoria per il Follonica, che ha mostrato un ritmo più incisivo rispetto alla squadra ospite. La gara si è disputata in un clima di grande intensità.

Toscana amara per la Tr Azzurra Novara, che dopo gli stop di Viareggio, Castiglione e Forte dei Marmi, perde anche in casa di un Follonica apparso decisamente più in palla e determinato dei nostri ragazzi. Finale 8-1 con i padroni di casa a dilagare soprattutto nel secondo tempo di gioco. "Benino" nel primo tempo; male, molto male nella ripresa dove si sono viste una serie di amnesie (soprattutto in difesa) che hanno permesso ai padroni di casa di prendere il largo. "Dobbiamo affrontare con la massima concentrazione e determinazione – ha detto il presidente Scacchetti a fine partita – gli ultimi due impegni della stagione contro Breganze al Dal Lago e Sarzana in trasferta. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Hockey A1, l'Azzurra schiantata dal Follonica in trasferta Articoli correlati Leggi anche: Hockey A1: Grosseto e Follonica vincono con prestazioni da playoff Hockey pista: Valdagno d Lodi frenano nel sabato di Serie A1. Sorride solo FollonicaTermina con una vittoria e due pareggi il sabato dedicato al Campionato della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Contenuti e approfondimenti su Hockey A1 l'Azzurra schiantata dal... Temi più discussi: Hockey A1, l'Azzurra schiantata dal Follonica in trasferta; Hockey A1, sabato sera tutte in pista le tre maremmane; Hockey Pista, le reti più belle degli ultimi turni di Serie A1; La nuova freccia azzurra. Hockey A1: l'Azzurra pareggia con Lodi e ora attende la sfida decisivaHockey A1, la Tr Azzurra Novara esce indenne dal pala Castellotti, pareggiando 2-2 contro l’Amatori Lodi, formazione davvero fortissima che ha dimostrato di valere le posizioni di vertice del campiona ... novaratoday.it Hockey A1: Viareggio pareggia al fotofinish con Lodi, Valdagno travolge FollonicaHockey A1: Viareggio strappa un pari in extremis con Lodi grazie ad Ambrosio, Valdagno consolida il quarto posto ... it.blastingnews.com Under 15- 23ª giornata di campionato sabato 28 marzo Hockey Trissino B - Telea Medical Sandrigo 1 - 8 Grande prova di forza e coesione per i nostri ragazzi guidati da Catala Adria! In avvio di gara, il Sandrigo ha preso subito il comando co - facebook.com facebook Damian Clara, il portiere che voleva scappare dal ghiaccio. “All’inizio volevo lasciare, poi un giorno mi chiesero di mettermi in porta ed è cambiato tutto", dice il portiere della Nazionale azzurra di hockey - di @uzapelloni x.com