Hockey A1 | Grosseto e Follonica vincono con prestazioni da playoff

Nel campionato di hockey su pista di Serie A1, il weekend ha visto due partite decisive. Il Cp Grosseto ha sconfitto il Sarzana con il punteggio di 5-4 al Vecchio Mercato, mentre il Follonica ha ottenuto una vittoria importante. Entrambe le squadre hanno mostrato prestazioni da playoff, influenzando la classifica generale.

La Serie A1 di hockey su pista ha registrato due risultati decisivi nel weekend. Il Cp Grosseto ha battuto il Sarzana per 5-4 al Vecchio Mercato. L’Innocenti Follonica ha travolto l’Azzurra Novara per 8-1 sul campo di casa. Massimo Mariotti guida la squadra grossetana a un successo che garantisce l’ospitaggio nella seconda sfida dei preliminari playoff. Sergio Silva torna in panchina per guidare i toscani verso una vittoria netta contro i piemontesi. I punti sono stati conquistati con prestazioni tecniche superiori e gestione tattica efficace. L’esplosione del Cp Grosseto al Vecchio Mercato. Il confronto si è svolto sulla pista storica del vecchio mercato, dove il Circolo Pattinatori Grosseto ha imposto il suo gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hockey A1: Grosseto e Follonica vincono con prestazioni da playoff Articoli correlati Hockey pista: Valdagno d Lodi frenano nel sabato di Serie A1. Sorride solo FollonicaTermina con una vittoria e due pareggi il sabato dedicato al Campionato della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Follonica, serie negativa in Hockey A1: Monza travolge la squadra toscana 6-1, salvezza sempre più a rischio.L'Innocenti Costruzioni Follonica incassa la quarta sconfitta consecutiva in Hockey A1, cedendo 6-1 al Teamservicecar Hrc Monza nell'anticipo della... Contenuti e approfondimenti su Hockey A1 Grosseto e Follonica vincono... Temi più discussi: Hockey A1, sabato sera tutte in pista le tre maremmane; Vittorie per Giovinazzo, Follonica, Valdagno, Grosseto, Lodi e Viareggio nella 24ª giornata di Serie A1 2025/26; Hockey Pista, le reti più belle degli ultimi turni di Serie A1; Hockey A1, vittorie per Cp Grosseto e Follonica. Hockey pista: Trissino strapazza Bassano nella Serie A1. Scontro diretto che cambia la classificaNel testa a testa che ha chiuso la 24esima giornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, il Trissino ha vinto nettamente sul Bassano, in uno ... oasport.it Hockey su pista Serie A1. Il Forte crolla a Grosseto. Il Cp si impone per 5-1GROSSETO: Granados, Saavedra, Sillero, Vargas, Barragan, Barbieri, Paghi, Schiavo. All. Mariotti. FORTE DEI MARMI: Gnata, Duhalde, Lopez, Bozzetto. Ballestero ... lanazione.it Damian Clara, il portiere che voleva scappare dal ghiaccio. “All’inizio volevo lasciare, poi un giorno mi chiesero di mettermi in porta ed è cambiato tutto", dice il portiere della Nazionale azzurra di hockey - di @uzapelloni x.com Azzurra Hockey Novara ASD affronta la Nazionale Italiana maschile di hockey su pista in amichevole Ps: il nostro logo è finito nella locandina https://hockeyitalia21.com/2026/03/29/novara-affronta-la-nazionale-italiana-maschile-di-hockey-su-pista-in-amic - facebook.com facebook