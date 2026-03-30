Il cantante ha comunicato tramite social di aver riscontrato un problema di salute che richiede controlli immediati, portandolo a rinviare i concerti previsti a Modena e Catanzaro. L’annuncio è stato fatto attraverso una story su Instagram. La data delle nuove esibizioni non è ancora stata comunicata. Nessuna altra informazione sui motivi specifici o sui tempi di recupero.

Caparezza si è dovuto fermare per motivi di salute durante il suo tour e lo ha annunciato con una story su Instagram. L’artista aveva in programma concerti il 30 marzo all’Arena Spazio Culturale di Modena e il 31 marzo a Catanzaro. “Mi spiace amici di Modena e Catanzaro ma ieri sera ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati, per cui mi vedo costretto a rimandare l’appuntamento con voi a data da destinarsi. Confido nella vostra comprensione”. Queste le poche parole dell’artista. Le date dunque sono rinviate, per ora non si sa nulla di più. Caparezza convive da tempo con una condizione di acufene e ipoacusia, che comporta una riduzione parziale della capacità uditiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati”: Caparezza rinvia (a data da destinarsi) i concerti di Modena e Catanzaro

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