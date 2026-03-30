Il cantante ha comunicato tramite social di aver avuto un problema che richiede controlli immediati, portandolo a rinviare gli incontri con i fan previsti a Modena e Catanzaro. La decisione è stata annunciata attraverso una story su Instagram, in cui ha spiegato di essere stato costretto a interrompere il tour per motivi di salute. Le date saranno riprogrammate in un secondo momento.

Caparezza si è dovuto fermare per motivi di salute durante il suo tour e lo ha annunciato con una story su Instagram. L’artista aveva in programma incontri con i fan e firmacopie per l’ultimo progetto “Orbit Orbit”, il 30 marzo all’Arena Spazio Culturale di Modena e il 31 marzo a Catanzaro. “Mi spiace amici di Modena e Catanzaro ma ieri sera ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati, per cui mi vedo costretto a rimandare l’appuntamento con voi a data da destinarsi. Confido nella vostra comprensione”. Queste le poche parole dell’artista. Le date dunque sono rinviate, per ora non si sa nulla di più. Caparezza convive da tempo con una condizione di acufene e ipoacusia, che comporta una riduzione parziale della capacità uditiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati”: Caparezza rinvia (a data da destinarsi) gli incontri con i fan di Modena e Catanzaro

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