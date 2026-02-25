Lutto per Helena Prestes | morto il padre Antonio aveva 62 anni

Grave lutto per la modella e influencer Helena Prestes, che ha annunciato la morte del padre Antonio, scomparso all’età di 62 anni dopo un lungo periodo di ricovero in ospedale in seguito a un ictus. La notizia è stata condivisa dalla stessa Prestes attraverso un breve e toccante messaggio pubblicato sui suoi social, in cui ha espresso il dolore della famiglia: “Ciao papà. Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore”, accompagnando le parole con la richiesta di rispetto e privacy in un momento così delicato. Negli ultimi mesi la modella si era recata in Brasile per stare accanto al padre e ai suoi familiari durante la difficile convalescenza, seguendo da vicino le sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

