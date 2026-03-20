Chili di cocaina hashish e marijuana Quattro arresti fra Milano e Bergamo

Da ilgiorno.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone sono state arrestate tra Milano e Bergamo in un'operazione che ha portato al sequestro di dodici chili di droga, tra cocaina, hashish e marijuana, e di 90 mila euro. L’intervento delle forze dell’ordine ha coinvolto diversi mezzi e unità specializzate. Le autorità hanno eseguito le misure cautelari e perquisizioni nelle rispettive abitazioni. Le indagini erano in corso da alcune settimane.

Dodici chili di droga – tra cocaina, hashish e marijuana – e 90 mila euro sequestrati, quattro persone arrestate, di cui tre in carcere: è il bilancio di un’operazione portata a termine nei giorni scorsi tra Milano e Bergamo dalla Squadra Mobile, coordinata dalla Procura, con indagini sviluppate tra settembre 2022 e marzo 2023. Nello specifico, nel corso delle perquisizioni domiciliari a carico degli arrestati, sono stati sequestrati 50 grammi di cocaina e 600 euro in contanti a un indagato presso il proprio domicilio di Milano; un secondo indagato, residente a Bergamo, è stato trovato in possesso di 53mila euro in contanti, 4,5 chili di cocaina e 1,7 chili di hashish. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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