A Bagheria si terrà lunedì 30 marzo 2026 la terza edizione della manifestazione “Happy Easter & pupu cu l'ova”. La kermesse si svolgerà tra piazza Palagonia, corso Umberto e Villa Butera, in occasione delle festività pasquali. L’evento è organizzato per celebrare il dolce tradizionale legato alla Pasqua.

E' giunta alla terza edizione la manifestazione “Happy Easter & pupu cu l'ova”che si svolgerà lunedì 30 marzo 2026 tra piazza Palagonia, corso Umberto e Villa Butera, organizzata in occasione delle festività pasquali. L'iniziativa organizzata dalla Condotta slow Food di Bagheria, congiuntamente con le associazioni LLL4EU, Singcily Local Group, La Piana d'Or, e il Consorzio APO Sicilia, si avvale del patrocinio del Comune di Bagheria e della collaborazione degli istituti scolastici: “I.C. Carducci – Gramsci”, “I.C.Scianna- Cirincione”, "I.C.Ignazio Buttitta", “ Liceo artistico Renato Guttuso”, I.I.S. Don Luigi Sturzo, "I.I.S. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - “Happy Easter & pupu cu l'ova”: Bagheria celebra il dolce tipico delle festività pasquali

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