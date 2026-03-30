A Bagheria si terrà la terza edizione della manifestazione “Happy Easter & pupu cu l'ova” il 30 marzo 2026. L’evento si svolgerà tra piazza Palagonia, corso Umberto e Villa Butera, in occasione delle festività pasquali. La manifestazione prevede la celebrazione del dolce tipico delle festività pasquali, chiamato pupu cu l’ova.

E' giunta alla terza edizione la manifestazione “Happy Easter & pupu cu l'ova”che si svolgerà lunedì 30 marzo 2026 tra piazza Palagonia, corso Umberto e Villa Butera, organizzata in occasione delle festività pasquali. L'iniziativa organizzata dalla Condotta slow Food di Bagheria, congiuntamente con le associazioni LLL4EU, Singcily Local Group, La Piana d'Or, e il Consorzio APO Sicilia, si avvale del patrocinio del Comune di Bagheria e della collaborazione degli istituti scolastici: “I.C. Carducci – Gramsci”, “I.C.Scianna- Cirincione”, "I.C.Ignazio Buttitta", “ Liceo artistico Renato Guttuso”, I.I.S. Don Luigi Sturzo, "I.I.S. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - “Happy Easter & pupu cu l'ova”: Bagheria celebra il dolce tipico delle festività pasquali

Articoli correlati

Pulizia delle spiagge a Salerno, in vista delle festività pasquali: operatori in azionePasqua è alle porte: in vista dell'afflusso di turisti e cittadini sul litorale, Salerno Pulita ha deciso, anche in seguito a un confronto con la...

Cantieri tram: il piano dei lavori per le festività pasqualiIl programma dei lavori per la realizzazione della tramvia prosegue, anche durante le feste pasquali, con alcuni cambiamenti d’assetto, rende noto...