Ha stravinto al suo esordio nel bodybuilding Nato dalla relazione tra una star e la sua domestica oggi è un atleta e sogna Hollywood Ma senza raccomandazioni

Un giovane atleta ha ottenuto un successo immediato nel mondo del bodybuilding al suo debutto. Nato da una relazione tra una star e la sua domestica, ha iniziato la carriera senza contatti nel settore e ora sogna di entrare nel cinema di Hollywood. Oggi, Joseph Baena può mostrare le medaglie conquistate, condividendo alcune caratteristiche fisiche con il padre.

J oseph Baena ha lo stesso sorriso del padre, la stessa apertura toracica e, da oggi, anche le stesse medaglie. Al suo debutto assoluto nel bodybuilding, il figlio 28enne di Arnold Schwarzenegger ha dominato il campionato NPC Natural Colorado State, portando a casa tre medaglie d’oro. Ma la sua storia va oltre la genetica: è il traguardo di un ragazzo che ha trasformato il bullismo subito nell’infanzia in un’armatura di muscoli, decidendo di farcela senza usare un ingombrantissimo cognome di Hollywood. Arnold Schwarzenegger: film, oggi, bodybuilding, età. guarda le foto Joseph Baena, figlio dello scandalo. La storia di Joseph è indissolubilmente legata a uno dei capitoli più chiacchierati delle cronache mondane. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ha stravinto al suo esordio nel bodybuilding. Nato dalla relazione tra una star e la sua domestica, oggi è un atleta e sogna Hollywood. Ma senza raccomandazioni Articoli correlati "Non morirò così" il podcast sulla violenza domestica nato dalla storia di una donna accolta nel NovareseDal racconto personale di una sopravvissuta a oltre trent’anni di violenze domestiche nasce “Non morirò così”, un podcast di giornalismo narrativo... Leggi anche: Mai una gioia per Bersani: beffato anche al referendum, nella sua Bettola ha stravinto il Sì Approfondimenti e contenuti su Ha stravinto al suo esordio nel... Argomenti discussi: Non solo il referendum, ora parte la sfida per il sindaco di Venezia; Referendum, l'analisi del voto in Trentino Alto Adige. Il No domina nelle città, a Trento, Bolzano, Rovereto, Merano, Pergine, Arco e Riva, il Sì fa il pieno nelle valli. Trump attacca la Nato: «Non ha fatto nulla». Rutte: «In Europa spesa in difesa aumentata del 20%»La Casa Bianca accusa gli alleati di immobilismo, mentre il segretario generale Nato ricorda i progressi sulla spesa militare e parla di un piano per la sicurezza di Hormuz ... ilsole24ore.com