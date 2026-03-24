Pier Luigi Bersani ha subito una sconfitta anche nel suo paese, dove il risultato del referendum ha premiato il Sì con una vittoria netta. Nella sua Bettola, la cittadina tra le colline piacentine, il risultato finale ha visto prevalere il fronte favorevole al cambiamento. Questa vittoria si aggiunge alle altre sconfitte che ha affrontato in passato, mantenendo un andamento negativo nelle sue ultime uscite elettorali.

Brindisi amaro per Pier Luigi Bersani dopo la vittoria del No al referendum. Nella sua Bettola, la cittadina incastonata tra le colline piacentine, l’ex segretario dei Ds è uscito sconfitto anche stavolta. Politicamente è diventata una roccaforte inespugnabile del centrodestra e il referendum sulla Giustizia non ha cambiato la situazione. L’ultima tornata referendaria ha scattato una fotografia che non lascia spazio a interpretazioni benevole o sfumature: un netto 66,79% per il Sì contro un magro 33,21% per il No. Un divario che appare come un abisso, soprattutto se si considera l’impegno profuso dall’ex segretario del PD in questa battaglia. Bersani tradito da Bettola. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mai una gioia per Bersani: beffato anche al referendum, nella sua Bettola ha stravinto il Sì

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