A Cremona, un uomo di 32 anni è stato denunciato dopo un inseguimento in auto. Durante la fuga, ha attraversato più semafori rossi e ha guidato senza patente. La polizia ha fermato il veicolo e accertato che l’auto fosse rubata. L’uomo, già con precedenti penali, è stato accusato di resistenza, ricettazione e guida senza patente.

Una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida senza patente a Cremona. Un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo una fuga spericolata tra le vie cittadine, al termine della quale è stato accertato che il veicolo condotto era stato rubato. Il controllo di routine trasformatosi in inseguimento Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona ha incrociato un’autovettura condotta da un individuo già conosciuto per precedenti reati. I militari, consapevoli che l’uomo fosse privo di patente di guida in quanto revocata, hanno deciso di invertire la marcia per procedere a un controllo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cremona, fugge su un'auto rubata senza patente e brucia i semafori rossi: denunciato 32enne

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