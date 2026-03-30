Guerrieri streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata della serie

La quarta puntata della serie “Guerrieri” viene trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e sarà disponibile anche in streaming. La serie, con protagonista Alessandro Gassmann, è in onda da lunedì 9 marzo 2026. La trasmissione si può seguire sia attraverso il canale televisivo sia sui servizi di streaming ufficiali della rete.

Guerrieri è la nuova serie in onda su Rai 1 da lunedì 9 marzo 2026 in prima visione con protagonista Alessandro Gassmann. La fiction, in quattro puntate, è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. La serie è coprodotta da Rai Fiction, Rai Com, Combo International e Bartlebyfilm, ed è diretta da Gianluca Maria Tavarelli. L’adattamento televisivo è liberamente tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio Ragionevoli dubbi e Le perfezioni provvisorie, pubblicati da Sellerio Editore, e da La regola dell’equilibrio, edito da Giulio Einaudi Editore. Lo stesso Carofiglio firma anche la sceneggiatura della fiction. Ma dove vedere la serie in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 30 marzo 2026, alle ore 21. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Guerrieri streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata della serie Articoli correlati Guerrieri streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serieGuerrieri è la nuova serie in onda su Rai 1 da lunedì 9 marzo 2026 in prima visione con protagonista Alessandro Gassmann. Guerrieri streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata della serieGuerrieri è la nuova serie in onda su Rai 1 da lunedì 9 marzo 2026 in prima visione con protagonista Alessandro Gassmann.