Guerrieri streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata della serie

Guerrieri è la nuova serie in onda su Rai 1 da lunedì 9 marzo 2026 in prima visione con protagonista Alessandro Gassmann. La fiction, in quattro puntate, è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. La serie è coprodotta da Rai Fiction, Rai Com, Combo International e Bartlebyfilm, ed è diretta da Gianluca Maria Tavarelli. L’adattamento televisivo è liberamente tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio Ragionevoli dubbi e Le perfezioni provvisorie, pubblicati da Sellerio Editore, e da La regola dell’equilibrio, edito da Giulio Einaudi Editore. Lo stesso Carofiglio firma anche la sceneggiatura della fiction. Ma dove vedere la serie in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 9 marzo 2026, alle ore 21. 🔗 Leggi su Tpi.it

