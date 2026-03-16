Guerrieri streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata della serie

La seconda puntata della serie “Guerrieri” sarà trasmessa in diretta streaming e in prima visione su Rai 1 a partire da lunedì 9 marzo 2026. La produzione vede come protagonista Alessandro Gassmann, e la messa in onda si svolgerà sia sulla rete televisiva che sulla piattaforma online della Rai. Gli spettatori potranno seguire l’episodio attraverso questi canali.

Guerrieri è la nuova serie in onda su Rai 1 da lunedì 9 marzo 2026 in prima visione con protagonista Alessandro Gassmann. La fiction, in quattro puntate, è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. La serie è coprodotta da Rai Fiction, Rai Com, Combo International e Bartlebyfilm, ed è diretta da Gianluca Maria Tavarelli. L’adattamento televisivo è liberamente tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio Ragionevoli dubbi e Le perfezioni provvisorie, pubblicati da Sellerio Editore, e da La regola dell’equilibrio, edito da Giulio Einaudi Editore. Lo stesso Carofiglio firma anche la sceneggiatura della fiction. Ma dove vedere la serie in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 16 marzo 2026, alle ore 21. 🔗 Leggi su Tpi.it

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