Periodo di grandi ritorni e nuovi inizi su Rai1: dopo Imma Tataranni, tornata in onda domenica 8 marzo con la prima puntata della quinta stagione, parte stasera 9 marzo Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la serie che riporta su Rai 1 un protagonista amatissimo del cinema e della TV italiana: Alessandro Gassmann. La fiction, ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio, porta sullo schermo una storia che mescola legal thriller, introspezione psicologica e relazioni umane, con al centro un personaggio complesso e affascinante. Non il classico avvocato televisivo impeccabile, ma un uomo pieno di dubbi, fragilità e contraddizioni, proprio come accade nella vita reale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Guerrieri – La regola dell’equilibrio, Alessandro Gassmann su Rai1 nei panni di un avvocato: trama, cast e puntate

Articoli correlati

Guerrieri – La regola dell’equilibrio: Alessandro Gassmann torna su Rai 1Alessandro Gassmann debutta il 9 marzo nei panni dell’avvocato Guido Guerrieri: tutto sulla nuova fiction tratta dai libri di Carofiglio… Alessandro...

Guerrieri - La regola dell'equilibrio, al via su Rai 1 la fiction con Alessandro GassmannDebutta su Rai 1 stasera, lunedì 9 marzo 2026, la nuova serie co-prodotta da Rai Fiction, Guerrieri - La regola dell'equilibrio, un legal drama in...

Aggiornamenti e notizie su Alessandro Gassmann

Temi più discussi: Guerrieri, la serie tv con Gassmann tratta dai romanzi di Carofiglio; Alessandro Gassmann è l’avvocato Guerrieri nella serie tv Rai sui libri di Gianrico Carofiglio; Guerrieri - La regola dell'equilibrio, nuova serie tv con Alessandro Gassmann: anticipazioni, cast, puntate; Guerrieri – la regola dell’equilibrio: anticipazioni, cast e personaggi della serie con protagonista Alessandro Gassmann.

Guerrieri – La regola dell’equilibrio, intervista ad Alessandro Gassmann: Interpretare un avvocato è stata una sfida complessa, mi sono affidato alle mie ...Dal 9 marzo Alessandro Gassmann guida il cast di Guerrieri – La regola dell’equilibrio. La nostra intervista. superguidatv.it

Guerrieri, la serie Tv con Alessandro Gassmann: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari TuoiTutto sulla nuova fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann: trama, anticipazioni delle puntate, quando va in onda e il calendario completo degli episodi. libero.it

Stasera debutta su Rai 1 la nuova serie con Alessandro Gassmann - facebook.com facebook

Alessandro Gassmann ha confermato che ci sarà una quarta stagione di Un Professore durante un'intervista a Domenica In. x.com