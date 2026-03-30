Guerra Iran tariffe telefoniche +48 euro a utenza

Negli ultimi giorni, i principali operatori telefonici hanno comunicato ai clienti italiani un aumento delle tariffe telefoniche, con un incremento di circa 48 euro a utenza. Questa variazione riguarda le spese legate ai servizi telefonici e si applica a tutte le utenze gestite dalle compagnie coinvolte. L’aumento è stato comunicato attraverso i canali ufficiali delle aziende e riguarda le fatture in corso o future.

Tariffe telefoniche più costose per colpa della guerra di Usa e Israele in Iran. Sembra strano ma la crisi in Medio Oriente non impatta solo su carburanti ed energia. I principali gestori telefonici in questi giorni stanno comunicando ai clienti italiani rincari dei prezzi che, per alcune offerte, raggiungono i 48 euro in più all’anno a utenza. E’ quanto emerge da un’analisi del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc). ADNKRONOS Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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