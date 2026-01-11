Rincari fino a 60 euro l’anno sulle tariffe telefoniche I conti del Codacons
Il settore delle telecomunicazioni si appresta a registrare aumenti fino a 60 euro all’anno sulle tariffe telefoniche, secondo le analisi del Codacons. Questa variazione, prevista per il 2026, potrebbe incidere significativamente sui costi sostenuti dagli utenti italiani, che si vedranno coinvolti in un incremento delle spese per i servizi di telefonia mobile e fissa. Di seguito, i dettagli e le motivazioni di questa nuova variazione tariffaria.
Roma, 11 gennaio 2026 – Nuova stangata in arrivo per il portafoglio degli italiani, e questa volta a finire sul tavolo degli imputati sono le tariffe telefoniche. A partire da gennaio, i principali operatori del settore hanno infatti avviato una serie di aumenti unilaterali dei prezzi, che “su base annua” possono pesare da “tra i 12 e i 60 euro in più a utenza”. A lanciare l’allarme è il Codacons, secondo cui i rincari comunicati ai clienti vanno “da un minimo di 1 euro al mese a un massimo di 5 euro al mese, a seconda dell'offerta sottoscritta”. Un copione che si ripete. Dopo i pedaggi autostradali, le accise sul gasolio, le polizze Rc auto, i servizi postali e persino le sigarette, ora è il turno della telefonia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
