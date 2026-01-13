Tariffe telefoniche boom di rincari nel 2026 | stangata da 12 a 60 euro l’anno

Nel 2026, gli utenti italiani dovranno affrontare un aumento delle tariffe telefoniche, con rincari che potrebbero variare da 12 a 60 euro all’anno. Questa variazione riguarda sia i servizi di telefonia mobile sia quelli di linea fissa, segnando un cambiamento importante nelle spese annuali per le utenze di comunicazione. È importante conoscere i dettagli di questa evoluzione per valutare eventuali alternative o strategie di risparmio.

Stangata telefonica in arrivo per gli italiani. Le tariffe, sia per la rete mobile sia per la linea fissa, aumenteranno sensibilmente quest’anno. A fare i conti è il Codacons che stima incrementi che vanno da un minimo di 12 euro a un massimo di 60 euro l’anno, a seconda dell’operatore e dell’offerta. Tradotto: da uno a cinque euro in più al mese. Un aumento apparentemente contenuto, ma che su scala nazionale rischia di avere un impatto molto rilevante, considerando che la spesa complessiva delle famiglie italiane per i servizi telefonici fissi e mobili supera i 22 miliardi di euro l’anno. Perché aumentano le tariffe telefoniche nel 2026. 🔗 Leggi su Panorama.it

