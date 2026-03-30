La crisi in Medio Oriente sta portando alla cancellazione o al rischio di modifiche di circa 400 viaggi di Pasqua provenienti dalla regione della Tuscia. Le prenotazioni dei turisti italiani verso l’area del Golfo sono in calo, con effetti che si estendono non solo sugli aeroporti principali, ma anche lungo tutto il territorio nazionale. La situazione si caratterizza per una generale incertezza nel settore del turismo.

L'instabilità internazionale spinge i viterbesi a riconsiderare i programmi per le vacanze, con milioni di euro in bilico. In estate le disdette potrebbero sfiorare quota 800 Quadro di forte incertezza per il turismo verso l'area del Golfo. La crisi geopolitica in Medio Oriente sta producendo effetti concreti sulle prenotazioni degli italiani e il rallentamento non riguarda solo i grandi hub aeroportuali ma si distribuisce lungo tutta la geografia nazionale, coinvolgendo direttamente la provincia di Viterbo.?Stando ai dati elaborati da Media research per il tour operator Vamonos vacanze, secondo le stime provinciali basate sui modelli statistici della domanda turistica territoriale, a Viterbo erano previste per il periodo di Pasqua 673 partenze verso le destinazioni del Golfo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Guerra in Medio Oriente, 400 viaggi di Pasqua cancellati o a rischio dalla Tuscia

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