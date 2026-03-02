Guerra in Medio Oriente Tajani | Domani rientreranno in Italia i 200 studenti bloccati nelle zone a rischio
Domani arriveranno in Italia 200 studenti italiani che erano rimasti bloccati nelle zone a rischio in Medio Oriente. Il ministro ha comunicato che il rimpatrio entra nella fase operativa e che i cittadini italiani saranno trasferiti nel paese nel corso della giornata. La decisione si basa sulla situazione di sicurezza nelle aree interessate e sulla necessità di garantire la loro tutela.
Il rimpatrio degli studenti italiani bloccati in Iran entra nella sua fase operativa. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha comunicato, durante un'audizione davanti alle commissioni Esteri riunite di Camera e Senato, che le autorità degli Emirati Arabi Uniti metteranno a disposizione un volo speciale sulla tratta Abu Dhabi-Milano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
