Guerra in Medio Oriente Tajani | Domani rientreranno in Italia i 200 studenti bloccati nelle zone a rischio

Domani arriveranno in Italia 200 studenti italiani che erano rimasti bloccati nelle zone a rischio in Medio Oriente. Il ministro ha comunicato che il rimpatrio entra nella fase operativa e che i cittadini italiani saranno trasferiti nel paese nel corso della giornata. La decisione si basa sulla situazione di sicurezza nelle aree interessate e sulla necessità di garantire la loro tutela.