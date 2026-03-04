dalla tempesta militare in medio oriente al rischio di guerra commerciale permanente come negli anni trenta

Milano si trova al centro di un quadro di tensioni crescenti che coinvolgono la regione del Medio Oriente, con la recente escalation dei conflitti armati tra vari Paesi e gruppi, oltre alle minacce di un'eventuale guerra commerciale che si prospetta come una possibile conseguenza. La situazione rimane complessa e in costante evoluzione, mentre le attività diplomatiche si susseguono senza segnali concreti di risoluzione immediata.

La guerra in Medio Oriente, 4 i Gran premi a rischio: Imola aspetta segnali dalla FiaImola, 3 marzo 2026 – Bahrain e Arabia Saudita subito; ma più in prospettiva anche Qatar e Abu Dhabi (27-29 novembre e 4-6 dicembre).

Guerra in Medio Oriente, escalation totale tra Usa, Israele e Iran: raid su Beirut e Teheran, evacuazioni. Teheran avverte Ue: “Azione militare sarebbe atto di guerra”La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran è ormai una crisi regionale su vasta scala che coinvolge direttamente il Levante, il Golfo Persico e il...

Iran, bollette e pieno: in arrivo la tempesta perfetta sulla CalabriaOgni famiglia spenderà in media 166 euro in più. Rubino (Unical): «Il sistema economico regionale, dipendente dall’agroalimentare e dai costi energetici, rischia di avviarsi verso una fase di recessio ... calabria.gazzettadelsud.it

Tempesta in Medio Oriente: l'impatto shock sui mercati finanziari globali e la fuga verso i beni rifugio- Londra ha limitato i danni chiudendo a -1,27%. Le operazioni militari hanno coinvolto aree strategiche come l'Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti, arrivando a toccare persino l'isola ... businesscommunity.it

