Dalla tempesta militare in Medio Oriente al rischio di guerra commerciale permanente Come negli anni Trenta
Milano si trova al centro di un quadro di tensioni crescenti che coinvolgono la regione del Medio Oriente, con la recente escalation dei conflitti armati tra vari Paesi e gruppi, oltre alle minacce di un'eventuale guerra commerciale che si prospetta come una possibile conseguenza. La situazione rimane complessa e in costante evoluzione, mentre le attività diplomatiche si susseguono senza segnali concreti di risoluzione immediata.
Milano – I conflitti armati, ed in particolare quello che coinvolge l’Iran e il Medio Oriente, incidono sui flussi del commercio internazionale sotto due profili distinti: da un lato quello economico-tecnico, che riguarda infrastrutture, costi e organizzazione degli scambi; dall’altro quello sistemico, relativo al ruolo degli Stati e all’evoluzione delle regole internazionali che disciplinano il commercio globale. I danni di un attacco israeliano a Beirut Il primo impatto è immediato e materiale. Le guerre colpiscono infrastrutture fisiche, mercati energetici, reti finanziarie e catene del valore. Nel caso mediorientale, tale effetto è... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La guerra in Medio Oriente, 4 i Gran premi a rischio: Imola aspetta segnali dalla FiaImola, 3 marzo 2026 – Bahrain e Arabia Saudita subito; ma più in prospettiva anche Qatar e Abu Dhabi (27-29 novembre e 4-6 dicembre).
Guerra in Medio Oriente, escalation totale tra Usa, Israele e Iran: raid su Beirut e Teheran, evacuazioni. Teheran avverte Ue: “Azione militare sarebbe atto di guerra”La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran è ormai una crisi regionale su vasta scala che coinvolge direttamente il Levante, il Golfo Persico e il...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Medio Oriente.
Temi più discussi: Tempesta sul Medio Oriente: arrivano la tanto attesa operazione congiunta USA-Israele contro l’Iran e la risposta missilistica di Teheran; Iran: Le aule sono vuote perché i cimiteri sono pieni; Media: Nuova Guida suprema è Mojtaba, figlio di Khamenei. Trump contro Spagna e Regno Unito; Perché gli Stati Uniti e Israele stanno attaccando l'Iran proprio ora: i retroscena storici, cosa sta succedendo e cosa può succedere adesso.
Iran, bollette e pieno: in arrivo la tempesta perfetta sulla CalabriaOgni famiglia spenderà in media 166 euro in più. Rubino (Unical): «Il sistema economico regionale, dipendente dall’agroalimentare e dai costi energetici, rischia di avviarsi verso una fase di recessio ... calabria.gazzettadelsud.it
Tempesta in Medio Oriente: l'impatto shock sui mercati finanziari globali e la fuga verso i beni rifugio- Londra ha limitato i danni chiudendo a -1,27%. Le operazioni militari hanno coinvolto aree strategiche come l'Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti, arrivando a toccare persino l'isola ... businesscommunity.it
Crisi in #Medioriente, governo italiano impegnato sulla sicurezza energetica, e c'è l'ipotesi di fornire aiuti ai Paesi del golfo che lo hanno richiesto facebook
Gas e conflitto in Medio Oriente, il governo valuta nuovi interventi x.com